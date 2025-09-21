Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı için yapılan başvuruların üzerinden haftalar geçti, fakat sonuçlar hala açıklanmadı. Sürecin uzamasıyla birlikte adayların merakı daha da artarken, gözler Bakanlıktan gelecek resmi duyuruya çevrildi. Başvuru sahiplerinin en çok yanıt aradığı soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığından yeni bir açıklama yok. Yeni hafta içinde bir duyuru yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.