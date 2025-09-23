Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ilan edildi mi? İKM sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığının 3 bin 500 alım ilanına on binler başvuru yaptı. Özellikle de infaz koruma memurluğuna yoğun bir ilgi söz konusuydu. 1 ay geçmesine rağmen sonuçlar hala açıklanmadı. Bir duyum almak isteyen adaylar "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bugün de yeni bir duyuru yapmış değil. Bu hafta içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.