Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 bin 500 personel alımına ilişkin süreçte sonuçlar bekleniyor. Yüz binler yeni haftadan bir hayli umutlu... Sonuç tarihi hakkında fikir edinmek isteyenler "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları için tarih paylaşımı bugün de gelmedi. Gözler yeni haftaya çevrilmiş durumda... Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.