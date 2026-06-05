Adalet Bakanlığı 900 personel alımı başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte başvuru tarihi ve şartları...

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Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 900 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapılacağını açıkladı.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 7 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 22 Haziran 2026 saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sözleşmeli icra kâtibi kadrosuna başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması ve görevini yapmasına engel oluşturabilecek herhangi bir akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

Adaylarda ayrıca askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik çağına gelmiş kişiler için askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olma şartı aranıyor.

Başvuru yapacak kişilerin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor.

KPSS şartı var mı?

Adayların 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olması şartı bulunuyor.

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türü dikkate alınacak.

İcra kâtibi alımında yaş sınırı kaç?

Başvuruda bulunacak adayların 1 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Buna göre adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Güvenlik soruşturması detayı

Alım sürecinde başarılı olan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştirilecek.

Yapılacak inceleme sonucunda şartları taşımadığı belirlenen adayların atama işlemleri yapılmayacak.