Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından planlanan 3 500 sözleşmeli personel istihdamında heyecan dorukta. On biler 15 Ağustos'a kadar başvuruları tamamladı, sonuç sürecine geçildi. Sonuç tarihinin belirsizliği nedeniyle sosyal medya ve arama motorlarında araştırmalar hızlandı. Her gün artarak devam eden soru "Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları henüz açıklanmış değil. Adalet Bakanlığı tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.