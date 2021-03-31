Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı kapsamında personel istihdam etmeye hazırlanırken, başvuru yapan adayların sonuçlar için bekleyişleri devam ediyor. CTE personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kısa süre içinde beklenen açıklamanın yapılacağı düşünülüyor.

Bir önceki alımlarda Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılmıştı. Bu nedenle sonuçların 3 Nisan 2021 tarihine kadar olan sürede açıklanacağı düşünülüyor.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.