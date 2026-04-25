Adalet Bakanlığı personel alım duyurusu geldi mi? Başvuru tarihi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımıyla ilgili süreç yakından takip edilirken, adayların gözü resmi duyuruya çevrildi. İki aşamalı yapılması planlanan alım sürecinde ilk etap için ilan tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Adalet Bakanlığının duyuruları incelendiğinde personel alımı için yeni bir açıklama yapılmadığı görüldü. Mayıs ayının ilk haftasında duyuru yapılması bekleniyor.

Başvurular www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak yapılacak.