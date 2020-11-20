Adalet Bakanlığı personel alımı: 418 memur alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı personel alımı ile çok sayıda personel istihdam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan kamu ilanları bölümünde yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı personel alımı ile 418 memur göreve başlayacak. Adalet Bakanlığı memur alımına başvuracak adaylarda KPSS şartı aranacak ve başvuran adaylar sözlü mülakata tabii tutulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı ile Bakanlığın merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1 listede sayısı ve yeri belirtilen 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına personel istihdam edilecek.

Personel alımına dair şartlar açıklandı

Adalet Bakanlığı memur alımı için aranan genel ve özel şartlar açıklandı. Buna göre, başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekiyor.

Özel şartlara bakıldığında ise adayların başvuracakları pozisyon ile ilgili lisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Psikolog kadrosu için Psikoloji, Pedagog kadrosu için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim, Sosyal Çalışmacı kadroları için Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler, İstatistikçi kadroları için İstatistik, Mimar kadroları için Mimarlık, Diyetisyen kadroları Beslenme ve Diyetetik, Şehir Plancısı kadroları için ise Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Başvurular nereden yapılıyor?

25 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru sürecinde adayların her bir pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Sözlü sınav soruları hangi konulardan çıkacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için yayımlanan ilanda sözlü sınavda adayların sorumlu olacağı konular paylaşıldı. Buna göre adaylar, mesleki bilgi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından sorumlu olacaklar.

Sözlü sınav yeri ve tarihi ise başvuruların ardından Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacak.