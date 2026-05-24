Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı? Zabıt katibi ve infaz koruma memuru başvuruları ne zaman yapılacak?

Yeni haftaya giriliyor ve gelecek haftada beklentiler bir hayli yüksek... Bayram gelmeden önce Adalet Bakanlığından 15 bin personel alım duyurusu yapılması bekleniyor. Kulis bilgisi olup olmadığını öğrenmeye çalışanların başvurduğu soru "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman" oluyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başladı mı?

Hayır, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başlamadı. 15 bin personel alım ilanının hangi tarihte yayımlanacağı bilinmiyor. Beklentiler haziran ayının ilk haftasında Bakanlıktan duyuru yapılması yönünde...

Alım yapılacak kadrolar:

5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel.