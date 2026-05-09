Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İnfaz koruma memuru, zabıt katibi başvuruları ne zaman?
Yüz binlerin gözü Adalet Bakanlığında... Mayıs ayının ilk haftasını da geride bıraktık ve 15 bin personel alımı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ana dek konuya değinmezken vatandaşlar kulis haberlerine odaklanmış durumda... Bilgiye ulaşmaya çalışanların başvurduğu soru "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman" oluyor.
Adalet Bakanlığı bu yıl 15 bin personel alacak. Bu alımların büyük çoğunluğu zabıt katibi ve infaz koruma memuru alanında olacak. Adaylar her gün bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Tekrarlanan soru ise "Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman" oluyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı personel alımı için tarih netleşmiş değil. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 15 bin personel alımı için bir gelişme yaşanmadı. Beklentiler mayıs ayı içerisinde başvuru tarihlerinin paylaşılabileceği yönünde...
Bir önceki alımlarda branşlar şöyleydi:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)