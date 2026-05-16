Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığı; zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli, mübaşir, icra kâtibi, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, teknisyen, büro personeli, hemşire, sosyal çalışmacı ve farklı unvanlarda personel alacak. Duyuru geldi fakat başvuru tarihleri netleşmedi. Bu sebeple yeni bir bilgi olup olmadığı sorgulanıyor ve "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu yöneltiliyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı için tarih belli olmuş değil. Başvuru tarihlerinin gelecek hafta duyurulması bekleniyor.

Bakan Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda;

Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.

Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.