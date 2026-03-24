Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 15 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Adalet Bakanlığına 15 bin personel alımı yapılacak. Yüz binler ilan için sabırsız şekilde bekliyor. Konu başvuru yapacak adayların gündeminden düşmezken "Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu art arda geliyor.

Bugün Adalet Bakanlığından personel duyurusu gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.