Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Çeşitli görevlerde çalışacak çok sayıda personelin istihdam edileceği alımlar için başvurusunu tamamlayan adaylar Adalet Bakanlığı personel alımı konusunda yapılacak açıklamaları merakla beklerken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

En son Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde sonuçlar başvuruların yapılmasının ardından geçen 2 haftanın sonunda açıklanmıştı. Bu alım sürecinde ise Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının nisan ayının ilk haftasında açıklanması beklenirken, beklenen açıklama henüz gelmedi.

Yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel istihdam edilecek.