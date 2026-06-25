Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte Bakanlığın duyurduğu tarihler...

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımı sürecinde heyecan sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce aday şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Sonuç tarihleri branşlara göre değişirken yine sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihleri branşlara göre değişiyor. Kimi branşların sonuç tarihi kılavuzda yayımlanırken kimileri için ise tarih belirtilmedi.

Zabıt Katibi uygulamalı sınav

Zabıt kâtibi Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16 Temmuz 2026 - 20 Temmuz 2026 tarihleri arasında sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

01 Ağustos 2026 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav ne zaman?

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (elektrik), teknisyen (inşaat), teknisyen (makine), teknisyen (bilgisayar), teknisyen (mobilya), teknisyen (tesisat ve iklimlendirme), destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (hizmetli) ünvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

5 bin 766 sözleşmeli pozisyon için sözkü ve uygulamalı sınav tarihi

İnfaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), hemşire, teknisyen, destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (kaloriferci) için ise alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen ünvanlar için, sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının her bir öğrenim düzeyi için üç katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.