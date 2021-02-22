Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! 13 bin 202 kişi istihdam edilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den gelen personel alımı açıklaması büyük ilgi gördü. Adalet Bakanlığı personel alımı ile çok sayıda kişinin istihdam edileceğini açıklayan Bakan Gül, detayları Telegram hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personel alımı konusunda Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrasında Adalet Bakanlığı personel alımı konusunda araştırmalar hız kazanırken, alım sürecinin ne zaman başlayacağı, başvuru koşullarının neler olacağı gibi konularda bilgi verilmedi.

Son alımlarda adaylarda şu şartlar aranmıştı: