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Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon ödenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasında 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.''