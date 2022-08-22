Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon ödenecek.
Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasında 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.''
Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması.— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 22, 2022
Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.
Hayırlı olsun.
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