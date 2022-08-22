Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon

Adalet Bakanlığı ile VakıfBank arasında 3 yıllık promosyon anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Adalet Bakanlığı personeli için rekor promosyon anlaşması. Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek.''