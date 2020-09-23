Adalet Bakanlığı PGM: Hakim ve Savcı alımı yapılacak

23 Eylül 2020

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM) hakim ve savcı alımı ilanını yayımladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli İlanları sayfasında yayımlanan ilana göre, yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara, 1000 adli yargı hakimi ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınavı ne zaman?

Hakim ve savcı alımı yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav ÖSYM tarafından belirlenen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-1, İstanbul-3, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'da yapılacak.

Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin ilk oturumu 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. oturum ise 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45'te yapılacak. İdari Yargı Testinin uygulanacağı sınav ise 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15'te gerçekleştirilecek.

Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. oturum ise sınavın ikinci günü olan 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Adaylar sınav başvurularını 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasından ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi'nden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde yapabilecekler.

Başvuru koşulları

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.