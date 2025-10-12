Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık iki aydır on binlerce Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel adayının gündeminde sonuç tarihleri var. Özellikle infaz koruma memuru için başvuru yapanlar "CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor. İşte konu hakkında son durum...

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığından yeni bir açıklama yelmedi. Beklentiler yine yeni haftaya kaldı. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı ise 29 Eylül'de yayımlandı.