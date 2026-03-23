Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman?

Yeni haftaya girildi, kamu personel alımlarına yönelik beklenti yeniden yükseldi. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir gelişme olup olmadığı merak edilirken "Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel başvuruları ne zaman" sorusu art arda geliyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

24 Mart Pazartesi 2026 günü itibarıyla Adalet Bakanlığından açılama gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.