Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım attıklarının altını çizerek, "Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alım tarihi netleşmedi

Adalet Bakanlığı'na personel alımı noktasında rakamı açıklayan Erdoğan alım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı...Hükümet yetkililerinden konuyla ilgili ileride bir açıklama yapılması ve tarihin netleştirilmesi bekleniyor.