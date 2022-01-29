Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.

Bozdağ kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum

Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum

Allah yardımcımız olsun@RTErdogan @abdulhamitgul — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 29, 2022

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum.

Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.