Adalet Bakanlığına atanan Bozdağ'dan ilk açıklama
Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.
Bozdağ kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn.R.Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) January 29, 2022
Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum
Allah yardımcımız olsun@RTErdogan @abdulhamitgul
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sn. R. Tayyip Erdoğan’a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum.
Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.