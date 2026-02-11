Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Tunç görevi Gürlek’e devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, düzenlenen törenle görevi Yılmaz Tunç’tan devraldı. Bakanlıkta gerçekleşen devir teslim programında iki isim de önemli mesajlar verdi.

"Görevi devretmenin gururunu yaşıyoruz"

Görevi devreden Yılmaz Tunç, konuşmasında iki buçuk yıllık görev süresine değinerek, “Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Yargının kapasitesini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tunç, mevzuatın çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilendiğini ve önemli hedeflerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Tunç, 81 ilin 60’tan fazlasını ziyaret ederek yargı mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgularken, görev anlayışlarını “Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık” sözleriyle özetledi. Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çeken Tunç, terörle mücadele ve reform sürecinde koordineli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Akın Gürlek: Suçla mücadeleye devam edeceğiz

Görevi devralan Akın Gürlek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk ve adalet alanlarında önemli reformlar hayata geçirildi” ifadelerini kullandı. Gürlek, adaletin toplum için temel güvence olduğuna işaret ederek, “Adalet istemi 85 milyon vatandaşımızın güvencesidir. Reformları kararlılıkla sürdürecek suçla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.