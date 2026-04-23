Adalet Bakanlığı'ndan önemli adım: Faili meçhul dosyalar için özel daire kuruldu

Türkiye’de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan kayıp ve faili meçhul dosyalarına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı. Özellikle Gülistan Doku dosyasının yeniden gündeme gelmesiyle artan tartışmaların ardından, Adalet Bakanlığı bünyesinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidildi.

Adalet Bakanlığı, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak, soruşturma süreçlerini hızlandırmak ve değişen suç tiplerine karşı daha güçlü bir kurumsal refleks geliştirmek amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında 7 ayrı daire başkanlığı kurdu.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik yeni adımlar atıldığını bildirdi.

Gürlek, açıklamasında, “Gülistan Doku soruşturması” gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini vurgulayan Gürlek, terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar ve dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere geniş bir alanda ihtisaslaşmanın artırıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 yeni daire başkanlığının kurulduğunu aktaran Gürlek, söz konusu birimlerin şu şekilde olduğunu kaydetti:

-Adli Emanet Daire Başkanlığı

-Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

-Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

-Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

-Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

-Terör Suçları Daire Başkanlığı

-Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı