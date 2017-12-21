Adalet Bakanlığı'ndan teknoloji yatırımı

21 Aralık 2017

Adalet Bakanlığı, çeşitli bilişim sistemleri geliştirerek hizmete sundu.

Bakanlık, geçen yıl hükümlü ve hüküm özlülerin (hükmen tutuklu) cezaevleri arasındaki nakil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için "Hükümlü-Hüküm Özlü Nakil Sistemi (HÜNSİS) Projesi"ni uygulamaya geçirdi.

Proje kapsamında nakillerle ilgili işlemler, elektronik ortama taşındı. Böylece, bu konudaki iş yoğunluğu ile işlemler sırasındaki zaman kaybı önlendi.

Kamu ve özel şirketlerin, internet üzerinden, kurumlarıyla ilgili dava, icra ve iflas dosyalarını takip etmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Kurum Portal Bilgi Sistemi de kuruldu.

Uygulamayla, şirket yetkilileri, mahkemelerin bulunduğu illere gitmeden dava dosyalarına ve dosyalarda yapılan işlemlere elektronik ortamdan ulaşabiliyor.

Bugüne kadar 974 şirket ve 260 kamu kurumu UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemini kullandı. Ticari faaliyet gösteren şirketlere ücretli olarak hizmet veren uygulamayla Bakanlık, gelir de elde etti.

Türkiye'nin suç haritası çıkarıldı

Adalet Bakanlığı, suç türleri, fail profilleri, hakim ve savcı performansları gibi bilgileri içeren, suçun önlenmesine yönelik çalışmalara rehberlik yapacak "Adli Veri Bankası"nı da kullanıma sundu.

"Adaletin Google"ı olarak adlandırılan veri bankasıyla, Türkiye'nin suç haritasının çıkarılması sağlandı. Adli Veri Bankasında yer alan istatistiklerden suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında da faydalanıldı.

Kaynak: AA