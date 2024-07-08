Adalıların 'azmanbüs' protestosu Fatih'teki İBB binasının önüne taşındı

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen grup, İBB'nin önünde "Adalar'da azmanbüs olamaz" eylemi yaptı. Adalılar, "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Grup adına burada basın açıklaması yapan Dolunay Baykul, İBB'nin protesto haklarını kullanan Adalıları, polise şikayet ettiğini iddia ederek hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"Adalılar, gözdağı amacıyla karakola ifadeye çağrılmaya hala devam ediliyor"

Baykul, "azmanbüs protestoları" nedeniyle Adalıların ifadeye çağrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Azmanbüsün önünde duran yayalar, İETT'nin talebiyle emniyet tarafından tartaklanarak gözaltına alındılar. Barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan Adalıların, gözdağı amacıyla karakola ifadeye çağırılmasına hâlâ devam ediliyor. Sayın Ekrem İmamoğlu; adalarımızla ilgili bütün sorunları bizimle birlikte çözebilirsiniz. Adalıları dışlayarak ürettiğiniz, üreteceğiniz çözümler kaçınılmaz olarak yeni sorunlara, gerginliklere ve size karşı telafisi mümkün olmayacak bir güven kaybına yol açacaktır. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve Adalar'ın doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz."

Basın açıklamasının ardından kalabalık, şarkı söyleyerek dağıldı.