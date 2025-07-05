Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul'da gözaltına alındığı açıklandı.

Karalar'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi ile evinde arama yapmaya başladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Zeydan Karalar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Zeydan Karalar kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Zeydan Karalar kimdir?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Adana'da tamamlayan Karalar, daha sonra Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Karalar, 1981 yılında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. Oda tarihinde seçilen en genç başkan olan Zeydan Karalar, 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yıllarında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak görev yaptı. Karalar, 1985-1991 yıllarıda ise Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş.’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği görevini sürdürdü.

1991-1996 yıllarında 5 yıl Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

1996-2007 tarihleri arasında Okan Tekstil A.Ş.’de Genel Müdürlük, Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2005 yılında gelindiğindeyse Karalar, A-TEKS Mühendislik ve 2008’de Başkent Pres’i kurdu.

Siyasi kariyeri

1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneği'ni kuran Zeydan Karalar, derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977-1980 yıllarında ise CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından 7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011’de ise yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde başkanlığa seçildi.

2014 yılında Seyhan Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

2022 yılında Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu.

2024'te Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi

23 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak atandı

2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Halen

Karalar, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesidir.

Zeydan Karalar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 'etkin pişmanlık' ifadeleri üzerine genişletilmesi üzerine Karalar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.