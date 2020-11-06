Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın COVID-19'a yakalandığını belirtti.
Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA