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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınmasının ardından yapılan seçimde, CHP’li meclis üyesi Güngör Geçer belediye başkanvekili oldu.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili belli oldu
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "icbar suretiyle irtikap” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp, ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine başkanvekili seçimi bugün yapıldı. 

Yapılan seçimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili görevine CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer getirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA