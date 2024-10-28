Adana depremi sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: Deprem dirençli Adana’yı kurun
Adana'da 5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulunarak, "Doğu Anadolu Fay Hattı'na 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, 'Depremler olabilir' demiştik. Deprem dirençli Adana’yı kurun" ifadesini kullandı.
Adana'da dün akşam saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı.
DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana’yı kurun!"