ADANA İMSAKİYE: Adana için iftar, sahur vakti… Adana’da teravih namazı saat kaçta kılınacak (2 Mart Pazar)

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Adanalı vatandaşlar "Adana İmsakiye" "2 Mart Pazar Adana iftar saati", "2 Mart Pazar günü Adana sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar Adana Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar Adana'da iftar saati

2 Mart Pazar günü Adana'da iftar vakti 18.40’da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar Adana'da sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Adana’da sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 05.42'de sona erecek.

2 Mart Pazar Adana'da teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 19.54'te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.