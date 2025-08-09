Adana kavruluyor! Termometreler 51 dereceyi gösterdi
Adana'da hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Şehirde araç termometreleri 51 dereceyi gösterirken; hissedilen sıcaklık nemle birlikte 55 dereceyi aştı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana, bunaltınıcı sıcakların etkisi altına girdi. Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı gölgede saat 14.00 itibarıyla 45,7 derece olarak ölçüldü. Araçların termometreleri 51'i gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı.
Kent genelinde yollar, park ve bahçeler sıcak havanın etkisiyle boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise parklardaki çeşmelerde serinledi.