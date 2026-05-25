Adana Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2026 Adana bayram namazı vakti
Adana’da yaşayan vatandaşlar “Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Adana bayram namazı vakti...
Kurban Bayramı öncesinde Adana’da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre Adana’da bayram namazı sabah saatlerinde kılınacak.
Bayram hazırlıkları devam ederken Adana’da yaşayan vatandaşlar da bayram namazı vakitlerini araştırıyor.
Diyanet takvimine göre Adana’da Kurban Bayramı namazı saat 05.55’te kılınacak.
Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken vatandaşların namaz saatinden önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.
Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirerek bayram ziyaretlerine başlayacak.