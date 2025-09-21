Adana merkezli sahte içki operasyonu! 16 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Adana merkezli 5 ilde sahte içki imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep’te eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatında kullanılan malzemelerin ticaretini yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
14 şüpheli gözaltına alındı
Adana, merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bazı adreslerde ve araçlarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması polis kamerasıyla görüntülendi.