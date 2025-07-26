Adana o kadar sıcak ki... Yaban domuzu baraj gölünde serinledi
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcaktan bunalan bir yaban domuzu, Seyhan Baraj Gölü'nde serinledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak uyarısı yaptığı Adana'da termometreler 40 dereceyi aştı.
Hâl böyle olunca Seyhan Baraj Gölü etrafındaki ormanlık arazide yaşayan yaban domuzları da serinlemek için göle indi.
Bir domuzun gölde serinlediği anları teknesiyle gölde giden vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bir süre suda duran yaban domuzu, daha sonra gölden ayrılıp ormanlık alana döndü.