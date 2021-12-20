Adana ve Hatay'da kuvvetli fırtına ve sağanak
Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı.
Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.
Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.
Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.
Samandağ'da fırtına ve yağmur etkili oluyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede şiddetini artıran yağmur nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı. Fırtına nedeniyle bazı mahallede elektrik telleri düştü.
Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolu, dağdan kopan ve yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. (AA/İHA)