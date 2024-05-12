Adana ve Hatay’ı sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı
Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Adana kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.
Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.
Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.
Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken ekipler suyun tahliyesi için çalışmaları sürüyor.