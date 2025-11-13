Adana ve Sivas'ta doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararı
Adana ve Sivas'ta yürütülecek doğal gaz projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Pozantı Doğal Gaz Boru Hattı için güzergâhta yer alan alanlar BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak. Sivas'ta ise CNG/LNG tesis alanı yapımı için belirlenen taşınmaz, EPDK tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.
Adana ve Sivas'ta yürütülecek doğal gaz projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Daimi/geçici irtifak hakkı tesis edilecek
Karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde hayata geçirilecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için hattın güzergâhında yer alan taşınmazlar ile proje kapsamında kurulacak sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için gerekli alanlar acele kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı tesis edilerek yürütülecek.
Öte yandan, doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde kullanılacak Sıkıştırılmış Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (CNG/LNG) Tesis Alanı için Sivas'ta belirlenen taşınmazın da acele kamulaştırılmasına hükmedildi. Söz konusu taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak.