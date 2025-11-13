Adana ve Sivas'ta doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararı

Adana ve Sivas'ta yürütülecek doğal gaz projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daimi/geçici irtifak hakkı tesis edilecek

Karara göre, Adana'nın Pozantı ilçesinde hayata geçirilecek Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için hattın güzergâhında yer alan taşınmazlar ile proje kapsamında kurulacak sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için gerekli alanlar acele kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı tesis edilerek yürütülecek.

Öte yandan, doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde kullanılacak Sıkıştırılmış Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (CNG/LNG) Tesis Alanı için Sivas'ta belirlenen taşınmazın da acele kamulaştırılmasına hükmedildi. Söz konusu taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak.