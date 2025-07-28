Adana'da 160 desibeli aşan minibüs! Kulakları dans etti, hava yastığı patladı...

Adana'da iki arkadaşın bir minibüse yerleştirdiği ses sistemi, gücüyle dikkat çekti. 160 desibeli aşan sistem çalıştırıldığında, araçtaki her şey adeta yerinden oynuyor. Deneme sırasında sesin şiddetiyle bir kişinin kulaklarının ve yüz kaslarının hareket etmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde ses sistemi üzerine çalışan Fatih Demiryürek ve Mustafa Oruç, minibüse kurdukları yüksek güçlü sistemle adlarından söz ettirdi. Sistemin test edildiği anlarda, basınç etkisiyle aracın hava yastığının bile patladığı öğrenildi.

Araç henüz yüzde 60 oranında tamamlandı

Fatih Demiryürek, sistemin teknik detaylarına değinerek şunları söyledi:

"Sistemde lityum fosfat piller kullanıyoruz. Bu sayede enerjiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Araçta çok yoğun ve şiddetli bir bas düzeyi mevcut. Kulakların oynaması ve yüz ifadesindeki değişiklikler de bu sebeple meydana geliyor. Şu anda aracımız yaklaşık yüzde 60 oranında tamamlandı. Yüzde 100'e ulaştığımızda çok daha farklı ve etkileyici sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz."

Mide bulantısı yapabiliyor

Demiryürek, yaşadığı fiziksel etkileri ise şu sözlerle anlattı:

"O sese maruz kaldığım anda içimde ciddi bir korku oluştu. Gerçekten, o an iç organlar sanki yer değiştiriyor. Tok karnına araca bindiğinizde mide bulantısı yapabiliyor. Kendimi sonradan izlediğimde hem yüz ifadem hem de kulaklarımda oluşan değişiklikler gerçekten dikkat çekiciydi. Daha önce yaptığımız bir test aşamasında aracın hava yastığı patladı. Açıkçası biz de bu kadarını beklemiyorduk. Şu an ise araçta bir değil, on hava yastığı olsa hepsini patlatabilecek güçte bir ses sistemi bulunuyor."

“Bu araç bir şov aracı”

Ses sistemini birlikte geliştiren Mustafa Oruç projeyi "Türkiye'de buna benzer sistemler var ama bu kadar güçlü bir sistem yok. Yaklaşık 2 senelik bir uğraş sonucunda aracı yüzde 60 oranında tamamlayabildik. Araçta 150 pil ve 6 dinamo bulunuyor. Yaklaşık 2000 ampere yakın bir güç elde edebiliyoruz. 160 desibel seviyesinin üzerine çıkıldığında iç organlar yer değiştirmeye başlıyor. Bu aracımız da 160 desibelin üzerinde çalışıyor" ifadeleriyle anlattı.

Aracın sadece şov amaçlı kullanıldığını belirten Oruç, "Müzik dinlemek isteyen olursa araca bindirmek isteriz. Yarışmalara da katılıyoruz. Desibel ölçüm aracı farklı, bu aracımız ise tamamen bir şov aracıdır" açıklamasında bulundu.