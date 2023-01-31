Adana'da 3 ayda 610 projeden 155'i tamamlandı

Adana Valisi Süleyman Elban, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda geçen yıl merkezi idare ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarını değerlendirdi.

Devam eden proje sayısı 286 Elban, 2022 yılının 4’üncü dönemini kapsayan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 610 proje uygulandığını belirterek, bunlardan 155'inin tamamlandığını söyledi.

Elban, “286 proje devam ediyor. 101 proje ise ihale aşamasında, 53 proje etüt aşamasında. Kamu yatırım ödeneklerinde önceliğimiz verimlilik Kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinlik ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Yeni yılda bu anlayışla bir önceki yıla göre daha fazla projeyi hayata geçirmeyi temenni ediyoruz” dedi. Toplantıda ayrıca yatırımcı kurum ve kuruluşlarca sürdürülen projeler analiz edildi.