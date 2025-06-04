Adana'da 4 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi!
Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 4 milyon 250 bin TL olan kaçak sigara ve elektronik sigaralar ele geçirildi. Seyhan ilçesindeki bir iş yeri ve konutta yapılan aramalarda toplam 19 bin 900 elektronik sigara ve 14 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir iş yeri ve bir konutta kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslerde yapılan aramalarda 19 bin 900 adet elektronik sigara ile 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toplam piyasa değerinin 4 milyon 250 bin TL olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.