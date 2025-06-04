Adana'da 4 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi!

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir iş yeri ve bir konutta kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslerde yapılan aramalarda 19 bin 900 adet elektronik sigara ile 14 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toplam piyasa değerinin 4 milyon 250 bin TL olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.