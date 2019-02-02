Adana'da 4,3 büyüklüğünde deprem

02 Şubat 2019

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." dedi.

Sarsıntının hemen ardından ilçe merkezinde yapısal açıdan hassas olan yerlerde polis ekiplerini görevlendirip inceleme yaptırdığını belirten Yılmaz, "İlçe merkezinden ve köylerimizden gelen herhangi bir olumsuz haber, ihbar yok. Köy muhtarlarını aratıyorum bize ulaşan bir sorun şu ana kadar yok. En çok sallanan yerlerden başlamak üzere hepsi ile tek tek görüşüyoruz. İlk belirlemelere göre çok şükür bir sorun, bir sıkıntı, bir hasar yok şu anda." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, görevli ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada, depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.