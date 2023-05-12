Adana'da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve ardından 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.
Saat 11.33'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 7.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD: Olumsuz bir durum bulunmuyor
AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığını dile getirdi.
Sezer, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.