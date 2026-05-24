DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 24 MAYIS: Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği belirtilerek saha tarama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.