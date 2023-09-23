Adana'da 8 milyon 235 bin makaron ele geçirildi
Adana'da bir kamyonun kasasında 8 milyon 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldığı bir kamyonu Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.
Aramada, kamyonun kasasındaki kolilerde tütün doldurulmuş 8 milyon 235 bin makaron ele geçirdi. Bunun üzerine sürücü Y.D.Y. ile yanındaki S.K. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, Y.D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.