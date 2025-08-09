Adana’da 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: 46,7 derece

Adana’da sıcak hava dalgası, tarihi bir sıcaklık rekorunu beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos 2025’te hava sıcaklığı 46,7 dereceye ulaşarak Ağustos ayı için son 95 yılın en yüksek değeri kaydedildi.

Kentte daha önceki Ağustos rekoru, 13 Ağustos 2023’te 45,7 derece ile ölçülmüştü. Bugünkü 46,7 derecelik sıcaklıkla bu rekor bir yıl aradan sonra kırılmış oldu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları ve sıvı tüketimine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.