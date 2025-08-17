Adana'da 96 yıllık rekorun ardından sıcaklık normale dönüyor

Adana'da geçtiğimiz hafta 48 dereceye kadar yükselerek son 96 yılın sıcaklık rekorunu kıran hava sıcaklığı, bugünden itibaren 34 dereceye geriledi. Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar Adana'da özellikle Kozan ilçesinde zirveye çıkmış, 1929'dan bu yana kaydedilen 45,7 derecelik Ağustos rekoru 47,7 dereceyle aşılmıştı.

Sıcaklıkla birlikte yüksek nemin de etkisiyle kentte hissedilen değerler 58,3 dereceye ulaşmıştı. Meteoroloji verilerine göre, bu hafta boyunca kentte hava sıcaklıkları 34-36 derece arasında seyredecek. Aşırı sıcak beklenmezken, nemin yüksekliği nedeniyle hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilir.