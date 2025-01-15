Adana'da aile katliamı! Üç kişi evde bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da internet altyapısı ekipleri, gittikleri evde kan izleri görünce ekipleri çağırdı. Sağlık ekipleri aynı aileden üç kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir eve giden internet altyapısı şirketi elemanları, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.
Ekipler, randevuya rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Evde polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sürüyor.
İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.