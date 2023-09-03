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Adana'da at-eşek kesip satan zanlılara baskın

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kesen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine, Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

Adreste 12 eşeğin kesildiğini belirleyen zabıta, hazır bekletilen 2 eşek ve 6 atı, hayvan barınağına götürdü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Ele geçirilen etler imha edildi.