Adana’da binalar yıkıldı: Ekipler buraya gelemiyor
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, : biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartmanın tamamen yıkıldığını belirterek, "Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" açıklaması yaptı.
Haber Merkezi
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Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.”