Adana'da çevik kuvvet aracına bombalı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı

Sabah saat 07.20 sularında Selahatin Eyyubi Mahallesi'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Servis aracının zırhlı olduğu ve içerisinde 5 personel bulunduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet aracının dışında 4 sivil aracın daha hasar gördüğü ifade edildi.

Adana Valisi Demirtaş'tan açıklama

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.